Борисова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Борисова) Нюра
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашитская (Борисова) Варвара
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Алексей
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корючева (Борисова) Анастасия
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
02.02.1938
Дочь: Дмитриенко Полина Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий