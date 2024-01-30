Борисова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Борисова) Нюра

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашитская (Борисова) Варвара

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Алексей

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корючева (Борисова) Анастасия

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
02.02.1938

Дочь: Дмитриенко Полина Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий

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