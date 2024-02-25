Сырорыбов Андрей Егорович
Место рожденияд.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рождения01.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883 ст.
д.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
Вычислено 1912
Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
27.08.1930
Сын: Сырорыбов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Поршнева Александра Андирияновна
Порозовская, Черевковская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно