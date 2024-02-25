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Сырорыбов Андрей Егорович

Место рождения

д.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

01.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883 ст.

Отец: Сырорыбов Георгий Матвеев

Мать: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова

д.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
Вычислено 1912

Жена: Поршнева Александра Андирияновна

Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
27.08.1930

Сын: Сырорыбов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Поршнева Александра Андирияновна

Порозовская, Черевковская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно
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