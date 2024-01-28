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Захарычева Ксения Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Яков Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Захарычев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Захарычева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Захарычев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Захарычева) Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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