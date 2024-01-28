Захарычева Ксения Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Захарычев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Захарычева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Захарычев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Захарычева) Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Захарычев Яков Тимофеевич
Смерть
Неизвестно