Климов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Климова Екатерина

Карелия,дочь Светлана художница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Климова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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