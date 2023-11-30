Климов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Климова Екатерина
Карелия,дочь Светлана художница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Екатерина
Смерть
Неизвестно