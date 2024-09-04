Гречишкина Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречишкин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречишкин Сергей Павлович
Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречишкин Андрей Павлович
Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Веденеева (Гречишкина) Василиса Павловна
Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич
Михинский, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Выдано повторно управлением Тамбовской области 21.08.1951 года.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гречишкин Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич
Никитино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Проживал с женой в Тамбовская обл., Инжавинский р-н, Семеновский с/с, д. Якутино
Смерть
Неизвестно