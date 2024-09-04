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Гречишкина Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречишкин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречишкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречишкин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Веденеева (Гречишкина) Василиса Павловна

Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич

Михинский, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Выдано повторно управлением Тамбовской области 21.08.1951 года.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гречишкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Гречишкин Павел Андреевич

Никитино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Проживал с женой в Тамбовская обл., Инжавинский р-н, Семеновский с/с, д. Якутино
Смерть
Неизвестно

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