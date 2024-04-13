Михайловна, Юрзанова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Между 1900 и 1904
Муж: Юрзанов Федор
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Юрзанов Иван
Отец ребёнка: Юрзанов Федор
Свидетельство о рождении II-ЭЛ №227763 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Смерть
Неизвестно
Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | volsk@@saratovzags.ru | 31 октября, 13:11 | Добрый день! На Ваш запрос сообщаем, что в архиве отдела ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району имеется запись ... Показать все