Михайловна, Юрзанова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловна, Юрзанова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Между 1900 и 1904

Муж: Юрзанов Федор

Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Юрзанов Иван

Отец ребёнка: Юрзанов Федор

Свидетельство о рождении II-ЭЛ №227763 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Смерть
Неизвестно
Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | volsk@@saratovzags.ru | 31 октября, 13:11 | Добрый день! На Ваш запрос сообщаем, что в архиве отдела ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району имеется запись ... Показать все

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