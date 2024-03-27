Биктимиров Минибай Галиахметович
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Сын: Биктимиров Гафур Минебаевич
Мать ребёнка: Биктимирова ?
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биктимирова ?
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно