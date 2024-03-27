Биктимиров Минибай Галиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Минибай Галиахметович

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1931

Сын: Биктимиров Гафур Минебаевич

Мать ребёнка: Биктимирова ?

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова ?

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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