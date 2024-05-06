Файзуллин Тагирзян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джалалова Фания Тагирзяновна
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагирзянов Шакыртзян Тагирзянович
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
1929
Сын: Файзуллин Миргазиян Тагирзянович
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
1935
Сын: Файзуллин Фанзиль Тагирзянович
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Файзуллина Аскадия Тагирзяновна
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Рождение ребёнка
1939
Сын: Фазулин Наиль Тагирзянович
Мать ребёнка: Файзуллина Асрар
Смерть
Неизвестно