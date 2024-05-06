Файзуллин Тагирзян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Файзуллин Тагирзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джалалова Фания Тагирзяновна

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагирзянов Шакыртзян Тагирзянович

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
1929

Сын: Файзуллин Миргазиян Тагирзянович

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
1935

Сын: Файзуллин Фанзиль Тагирзянович

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Файзуллина Аскадия Тагирзяновна

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Рождение ребёнка
1939

Сын: Фазулин Наиль Тагирзянович

Мать ребёнка: Файзуллина Асрар

Смерть
Неизвестно

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