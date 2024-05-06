Миронов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1926

Сын: Миронов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Ртищево, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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