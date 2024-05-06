Миронов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1926
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Ртищево, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно