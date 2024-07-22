Кобзев Артем Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1992
Бракосочетание
20.06.2015
Жена: Кобзева Алена Алексеевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.2016
Дочь: Кобзева Милана Артемовна
Мать ребёнка: Кобзева Алена Алексеевна
приморский край, г.Артем
Рождение ребёнка
18.04.2021
Мать ребёнка: Кобзева Алена Алексеевна