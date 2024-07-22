Кобзев Артем Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Артем Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1992

Отец: Кобзев Валерий Федорович

Мать: Кузнецова Подопригора Ольга Тарасовна

Бракосочетание
20.06.2015

Жена: Кобзева Алена Алексеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.2016

Дочь: Кобзева Милана Артемовна

Мать ребёнка: Кобзева Алена Алексеевна

приморский край, г.Артем
Рождение ребёнка
18.04.2021

Сын: Кобзев Мирон Артемович

Мать ребёнка: Кобзева Алена Алексеевна

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