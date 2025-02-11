(Wiebe) Maria 18.12.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

(Wiebe) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.12.1842, Россия

умерла 13.08.1912

Супруги
Stoesz David J W05.10.1842 г.р.
Дети
Stoesz Heinrich1863 г.р.
Funk (Stoesz) Anganeta01.09.1866 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия

Бракосочетание
27.11.1862

Муж: Stoesz David J W

Бракосочетание с: Maria WIEBE

Рождение ребёнка
1863

Сын: Stoesz Heinrich

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Рождение ребёнка
01.09.1866

Дочь: Funk (Stoesz) Anganeta

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Рождение ребёнка
16.08.1870

Сын: Stoesz David M.

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Рождение ребёнка
08.11.1872

Сын: Stoesz Jacob W

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Россия

Иммиграция
1874

Гражданство
1877
Canada

Рождение ребёнка
1878

Сын: Stoesz Peter

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Рождение ребёнка
28.07.1881

Дочь: (Stoesz) Maria

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Stoesz Cornelius

Отец ребёнка: Stoesz David J W

Manitoba, Canada

Место жительства
31.03.1901
Hanover, Manitoba, Canada

Смерть
13.08.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.