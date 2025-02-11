(Wiebe) Maria
женский, родилась 18.12.1842, Россия
умерла 13.08.1912
Супруги
Stoesz David J W05.10.1842 г.р.
Дети
Stoesz Heinrich1863 г.р.
Funk (Stoesz) Anganeta01.09.1866 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
27.11.1862
Муж: Stoesz David J W
Рождение ребёнка
1863
Сын: Stoesz Heinrich
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Рождение ребёнка
01.09.1866
Дочь: Funk (Stoesz) Anganeta
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Рождение ребёнка
16.08.1870
Сын: Stoesz David M.
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Рождение ребёнка
08.11.1872
Сын: Stoesz Jacob W
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Россия
Иммиграция
1874
Гражданство
1877
Canada
Рождение ребёнка
1878
Сын: Stoesz Peter
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Рождение ребёнка
28.07.1881
Дочь: (Stoesz) Maria
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Stoesz Cornelius
Отец ребёнка: Stoesz David J W
Manitoba, Canada
Место жительства
31.03.1901
Hanover, Manitoba, Canada
Смерть
13.08.1912