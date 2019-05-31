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Белоус Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1932

Дата смерти

31.05.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932

Отец: Урайчик Федор Кузьмич

Мать: Урайчик Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Николай Яковлевич

Пески-Радьковские, Харківська область
Рождение ребёнка
22.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоус Николай Яковлевич

Пески-Радьковские, Харківська область
Смерть
31.05.2019

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