Белоус Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1932
Дата смерти31.05.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932
Отец: Урайчик Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоус Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоус Николай Яковлевич
Смерть
31.05.2019