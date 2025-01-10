Безрукова (Фролова) Августа 21.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Безрукова (Фролова) Августа

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 21.05.1929

умерла 09.04.2007

Отец
Фролов АндрейНеизвестно г.р.
Мать
Фролова АннаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1929

Отец: Фролов Андрей

Мать: Фролова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2007

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