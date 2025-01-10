Безрукова (Фролова) Августа
женский, родилась 21.05.1929
умерла 09.04.2007
ОтецФролов АндрейНеизвестно г.р.
МатьФролова АннаНеизвестно г.р.
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Рождение
21.05.1929
Отец: Фролов Андрей
Мать: Фролова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2007