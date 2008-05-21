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Ефремова Таисия Андреевна
Ефремова Таисия Андреевна
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Древо
Место рождения
Трехгорный
, Трехгорный, Челябинская область
Дата рождения
21.05.2008
Пол
Женский
Отец
Ефремов Андрей Викторович
Мать
Ефремова (Назарова) Оксана Валентиновна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2008
Отец:
Ефремов Андрей Викторович
Мать:
Ефремова Оксана Валентиновна
Трехгорный
, Трехгорный, Челябинская область
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