Berckholtz Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berckholtz Alexander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Berckholtz Georg Bartholomäus

Мать: Berkholz Margaretha Elisabeth

Смерть
1832
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