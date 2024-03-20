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Berckholtz Alexander
Berckholtz Alexander
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Berckholtz Georg Bartholomäus
1780 г.р.
Мать
Berkholz (Von Kahlen) Margaretha Elisabeth
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Berckholtz Georg Bartholomäus
Мать:
Berkholz Margaretha Elisabeth
Смерть
1832
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