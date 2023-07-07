Писарева (Родионова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Родионова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Иван Яковлевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил

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