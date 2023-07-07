Писарева (Родионова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Писарев Иван Яковлевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил