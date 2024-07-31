(Лаптева) Варвара Силична
Место рождения
Дата рождения06.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871
Крещение
07.12.1871
Счёт родившихся: 69 жен Урожд. - Варвара Силична Отец - Лаптев Сила Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лапт... Показать все
Смерть
Неизвестно