(Лаптева) Варвара Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лаптева) Варвара Силична

(Лаптева) Варвара Силична

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1839 г.р.

Мать

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871

Отец: Лаптев Селиван (Сила??) Степанович

Мать: Лаптева Акулина Ивановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
07.12.1871
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Счёт родившихся: 69 жен Урожд. - Варвара Силична Отец - Лаптев Сила Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лапт... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.