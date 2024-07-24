(Сысоева) Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Сысоев Илья
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
25.09.1865
Сын: Сысоев Иоанн
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
21.10.1867
Дочь: (Сысоева) Анастасия
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
02.02.1870
Дочь: (Сысоева) Анна
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
12.05.1873
Дочь: (Сысоева) Анна
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Сысоев Тихон
Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович
Смерть
Неизвестно