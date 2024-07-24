(Сысоева) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Трофим Вуколович

Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Сысоев Илья

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Сысоев Иоанн

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1867

Дочь: (Сысоева) Анастасия

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1870

Дочь: (Сысоева) Анна

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Дочь: (Сысоева) Анна

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Сысоев Тихон

Отец ребёнка: Сысоев Трофим Вуколович

Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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