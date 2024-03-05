Коровин Карп Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
27.01.1893
Жена: Иванова Дарья Ивановна
с Сторожевое
девица ,государственная крестьянка ,21год ,православная.Поручители по невесте,государственные крестьяне с Сторожевое...Иван Иванович Иванов и Федор Харитонович Коровин
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Коровина Александра Карповна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна
с Сторожевое
Рождение ребёнка
12.04.1909
Дочь: Коровина Анастасия Карповна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1913
Дочь: Коровина Феодосия Карповна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1913
Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно