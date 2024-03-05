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Коровин Карп Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Коровин Харитон Давидович

Мать: Жданова Арина Дементьевна

Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Иванова Дарья Ивановна

с Сторожевое
девица ,государственная крестьянка ,21год ,православная.Поручители по невесте,государственные крестьяне с Сторожевое...Иван Иванович Иванов и Федор Харитонович Коровин
Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Коровина Александра Карповна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна

с Сторожевое
Рождение ребёнка
12.04.1909

Дочь: Коровина Анастасия Карповна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1913

Дочь: Коровина Феодосия Карповна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1913

Сын: Коровин Иоанн Карпович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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