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Николаев Валерий Николаевич

Место рождения

Чиршкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

08.05.1937

Дата смерти

24.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1937

Отец: Васильев Николай Васильевич

Мать: Васильева Ефросиния

Чиршкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Образование
22.06.1956
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Получил аттестат зрелости серия Б №414332 в средней школе №22.
Рождение ребёнка
21.03.1963

Дочь: Александрова Наталия Валерьевна

Мать ребёнка: Николаева Людмила Георгиевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.01.1967

Сын: Николаев Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Николаева Людмила Георгиевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
24.12.2000
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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