Николаев Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1937
Дата смерти24.12.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1937
Отец: Васильев Николай Васильевич
Мать: Васильева Ефросиния
Образование
22.06.1956
Получил аттестат зрелости серия Б №414332 в средней школе №22.
Рождение ребёнка
21.03.1963
Дочь: Александрова Наталия Валерьевна
Мать ребёнка: Николаева Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
20.01.1967
Сын: Николаев Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Николаева Людмила Георгиевна
Смерть
24.12.2000