Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения14.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.2009
Дочь: Мартышева Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.2011
Сын: Мартышев Владислав Иванович
Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.2012
Дочь: Мартышева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич