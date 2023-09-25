Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

14.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1987

Отец: Полуянов Анатолий Иванович

Мать: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.2009

Дочь: Мартышева Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.2011

Сын: Мартышев Владислав Иванович

Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.2012

Дочь: Мартышева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мартышев Иван Николаевич

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