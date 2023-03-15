Захарова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1968
Дочь: Дербенёва Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
26.04.1972
Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область