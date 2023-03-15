Захарова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1968

Дочь: Дербенёва Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Рождение ребёнка
26.04.1972

Сын: Захаров Олег Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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