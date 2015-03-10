Шулятьева (Белова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулятьева (Белова) Наталья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1954

Дата смерти

10.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
10.03.2015
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