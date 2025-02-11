Вера Игнатова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Вера Игнатова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Игнатий Евдокимов1826 г.р.
Мать
Степанида Михайлова1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Игнатий Евдокимов

Мать: Степанида Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

23 семья

Смерть
Неизвестно

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