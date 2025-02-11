Вера Игнатова
женский, родилась 1856, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецИгнатий Евдокимов1826 г.р.
МатьСтепанида Михайлова1827 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Игнатий Евдокимов
Мать: Степанида Михайлова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно