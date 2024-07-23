?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1918
Отец ребёнка: Корзников Конон Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1923
Сын: Корзников Николай Кононович
Отец ребёнка: Корзников Конон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Корзников Александр Кононович
Отец ребёнка: Корзников Конон Иванович