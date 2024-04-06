Buller Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBuller Jakob

Buller Jakob

Место рождения

Antonovka, Volhynia, Ukraine, Russia

Дата рождения

02.02.1822

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1844

Сын: Buller Andrew

Мать ребёнка: Buller (Buller) ?

Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Buller Tobias

Мать ребёнка: Buller (Buller) ?

Рождение ребёнка
02.02.1847

Сын: Buller Heinrich Jacob

Мать ребёнка: Buller (Buller) ?

Рождение ребёнка
02.02.1849

Сын: Buller Benjamin J.

Мать ребёнка: Buller (Buller) ?

Смерть
1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.