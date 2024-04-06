Buller Jakob
Место рожденияAntonovka, Volhynia, Ukraine, Russia
Дата рождения02.02.1822
Дата смерти1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1844
Сын: Buller Andrew
Мать ребёнка: Buller (Buller) ?
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Buller Tobias
Мать ребёнка: Buller (Buller) ?
Рождение ребёнка
02.02.1847
Мать ребёнка: Buller (Buller) ?
Рождение ребёнка
02.02.1849
Сын: Buller Benjamin J.
Мать ребёнка: Buller (Buller) ?