(Котова) Мария Федоровна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКотов Федор Прохорович17.02.1896 ст. г.р.
МатьКотова Марина Ивановна16.07.1897 ст. г.р.
Дети
Лобанов АнатолийНеизвестно г.р.
(Лобанова) ЛюбовьНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Федор Прохорович
Мать: Котова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобанова) Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Анатолий
Отец ребёнка: не указан