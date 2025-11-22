(Котова) Мария Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Котова) Мария Федоровна

Автор
ОШ
Шамшур О.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Котов Федор Прохорович17.02.1896 ст. г.р.
Мать
Котова Марина Ивановна16.07.1897 ст. г.р.
Дети
Лобанов АнатолийНеизвестно г.р.
(Лобанова) ЛюбовьНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Федор Прохорович

Мать: Котова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобанова) Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

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