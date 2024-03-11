Глазов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Глазова Изида Сергеевна
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
1913
Сын: Глазов Лев Сергеевич
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
1918
Сын: Глазов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазова Валентина Сергеввна
Мать ребёнка: Глазова Валентина
Смерть
Неизвестно