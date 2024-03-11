Глазов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Глазова Изида Сергеевна

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
1913

Сын: Глазов Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Глазов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазова Валентина Сергеввна

Мать ребёнка: Глазова Валентина

Смерть
Неизвестно
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