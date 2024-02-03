Лепенин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: (Лепенина) Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Лепенина (Кислова) Анастасия Дмитриевна
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно