Лепенин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепенин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: (Лепенина) Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Лепенина (Кислова) Анастасия Дмитриевна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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