Рогов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения01.10.1884
Дата смертиМежду 1914 и 1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884
Бракосочетание
22.01.1903
есть МК
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Рогова (Рогова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прокудина (Рогова) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Черендеева (Рогова) София Алексеевна
Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
28.02.1913
Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна
Смерть
Между 1914 и 1915
Причина смерти: На войне