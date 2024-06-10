Рогов Алексей Константинович 01.10.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогов Алексей Константинович

Место рождения

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.10.1884

Дата смерти

Между 1914 и 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884

Отец: Рогов Константин Ефимович

Мать: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1903

Жена: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
есть МК
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Рогова (Рогова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прокудина (Рогова) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Черендеева (Рогова) София Алексеевна

Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Рогов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Рогова (Полторыхина) Евдокия Феоктистовна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1914 и 1915
Причина смерти: На войне

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