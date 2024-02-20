Ниязов Алишер Батырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиязов Алишер Батырович

Ниязов Алишер Батырович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1984

Отец: Ниязов Батыр Ашимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ниязова Милена Алишеровна

Мать ребёнка: Ниязова Олеся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ниязова Амина Алишеровна

Мать ребёнка: Ниязова Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ниязова Олеся

Мы используем куки для улучшения работы сайта.