Ниязов Алишер Батырович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1984
Отец: Ниязов Батыр Ашимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ниязова Милена Алишеровна
Мать ребёнка: Ниязова Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ниязова Амина Алишеровна
Мать ребёнка: Ниязова Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ниязова Олеся