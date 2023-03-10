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Федотов Алексей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Тибутев (федотов) Константин Леонтьевич

Мать: Тебутева Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Нина Александровна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Федотов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Нина Александровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Федотов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Нина Александровна

Смерть
1997
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