Федотов Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Нина Александровна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Федотов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Нина Александровна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Федотов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Нина Александровна
Смерть
1997