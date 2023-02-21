Гайша Кабирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайша Кабирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Миньзямала Хисамутдинова

Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Габида Хисамутдинова

Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гималетдин Хисамутдинов

Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдин Хасанов

Смерть
Неизвестно
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