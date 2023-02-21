Гайша Кабирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Миньзямала Хисамутдинова
Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Габида Хисамутдинова
Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Хисамутдин Хасанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хисамутдин Хасанов
Смерть
Неизвестно