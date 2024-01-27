Решетняк Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1931

Дочь: Игнатенко Нина

Мать ребёнка: Решетняк Шура

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Решетняк Иван

Мать ребёнка: Решетняк Шура

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Решетняк Юрий

Мать ребёнка: Решетняк Шура

Россия Нальчик
Смерть
Неизвестно
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