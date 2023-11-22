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Залешин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1842

Отец: Залешин Василий Елисеевич

Мать: Залешина Евгения Терентьевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Залешин Семен Иванович

Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залешина Екатерина Лукояновна

Смерть
Неизвестно
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