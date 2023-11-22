Залешин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1842
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Залешина Екатерина Лукояновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно