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Тимонина Яшина Ольга Дмитриевна
Тимонина Яшина Ольга Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1926
Дата смерти
23.06.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.06.2007
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