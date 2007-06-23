Тимонина Яшина Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Яшина Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

23.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.06.2007
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