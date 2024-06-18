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Маренков Вячеслав Викторович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1961

Отец: Маренков Виктор Васильевич

Мать: Маренкова Зинаида Михайловна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маренкова Светлана Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
06.09.1985

Жена: Маренкова Светлана Вячеславовна

Россия
Рождение ребёнка
14.06.1986

Сын: Маренков Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Маренкова Светлана Вячеславовна

Россия
Рождение ребёнка
10.01.1994

Дочь: Мальцева Ксения Вячеславовна

Мать ребёнка: Маренкова Светлана Вячеславовна

Россия

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