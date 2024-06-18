Маренков Вячеслав Викторович
Место рождения
Дата рождения06.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.09.1985
Россия
Рождение ребёнка
14.06.1986
Сын: Маренков Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Маренкова Светлана Вячеславовна
Россия
Рождение ребёнка
10.01.1994
Дочь: Мальцева Ксения Вячеславовна
Мать ребёнка: Маренкова Светлана Вячеславовна
Россия