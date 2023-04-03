Федоренко (Берестнева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Берестнева) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко (пидоренко) Денис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Денисовна

Отец ребёнка: Федоренко (пидоренко) Денис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко (пидоренко) Денис Николаевич

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