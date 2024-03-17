Дудорова (Владимирова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.77
Сын: Дудоров Евгений Аркадьевич
Отец ребёнка: Дудоров Аркадий Леонидович
Рождение ребёнка
30.04.1965
Дочь: Горбатенко (Дудорова) Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Дудоров Аркадий Леонидович
Смерть
Неизвестно