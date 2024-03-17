Дудорова (Владимирова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова (Владимирова) Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.77

Сын: Дудоров Евгений Аркадьевич

Отец ребёнка: Дудоров Аркадий Леонидович

Рождение ребёнка
30.04.1965

Дочь: Горбатенко (Дудорова) Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Дудоров Аркадий Леонидович

Смерть
Неизвестно

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