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Жангазинов Канат Елюбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1985

Отец: Жангазинов Елюбай Каирбаевич

Мать: Жангазинова Бахтыла Бесембаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жангазинова Ида Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.2014

Дочь: Жангазинова Вера Канатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2016

Дочь: Жангазинова Аделина Канатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2018

Сын: Жангазинов Рахат Канатович

Мать ребёнка: не указана

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