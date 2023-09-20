Жангазинов Канат Елюбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жангазинова Ида Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.2014
Дочь: Жангазинова Вера Канатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2016
Дочь: Жангазинова Аделина Канатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2018
Сын: Жангазинов Рахат Канатович
Мать ребёнка: не указана