Грехова (Звездина) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1833
Муж: Грехов Петр Никитич
Рождение ребёнка
29.08.1836
Дочь: (Грехова) Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Никитич
Рождение ребёнка
14.08.1837
Сын: Грехов Александр Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Никитич