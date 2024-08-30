Грехова (Звездина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Звездина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1833

Муж: Грехов Петр Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.08.1836

Дочь: (Грехова) Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1837

Сын: Грехов Александр Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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