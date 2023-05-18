Труфанов Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти15.08.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Труфанов Яков
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Барбашева Акулина Петровна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Труфанов Дементий Петрович
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
15.08.1858
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: От удушья