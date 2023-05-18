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Труфанов Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

15.08.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Труфанов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Барбашева Акулина Петровна

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1826

Сын: Труфанов Дементий Петрович

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
15.08.1858
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: От удушья
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