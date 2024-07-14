Дергунова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Восприемник
10.02.1914 ст.
В семье Илецкого мещанина Василия Васильевича Воронова и законной жены его Василисы Николаевны, оба православных, родилась 09.02.1914, крещена 10.02.1914, дочь Евдокия (в честь святой Евдокии, праздну... Показать все
Смерть
Неизвестно