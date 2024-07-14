Дергунова Александра Васильевна До 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дергунова Александра Васильевна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

До 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.

Отец: Дергунов Василий Иванович

Мать: Дергунова Марья Ермолаевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемник
10.02.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Василия Васильевича Воронова и законной жены его Василисы Николаевны, оба православных, родилась 09.02.1914, крещена 10.02.1914, дочь Евдокия (в честь святой Евдокии, праздну... Показать все
Смерть
Неизвестно

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