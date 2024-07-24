Иванов Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Мария Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванов Иван Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Петр Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1927

Сын: Иванов Павел Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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