Иванов Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Мария Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1927
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно