Тюленёв Перфил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТюленёв Перфил

Тюленёв Перфил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюленева (Воронцова) Афросинья (Феня) Леонтьевна

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