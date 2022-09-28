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Петров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957

Отец: Петров Анатолий Иванович

Мать: Петрова Яса Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
11.11.1990

Сын: Петров Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Петрова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
07.09.1996

Сын: Петров Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Петрова Елена Борисовна

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