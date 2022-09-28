Петров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957
Отец: Петров Анатолий Иванович
Мать: Петрова Яса Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
11.11.1990
Сын: Петров Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Петрова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
07.09.1996
Мать ребёнка: Петрова Елена Борисовна