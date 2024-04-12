Оглоблин Василий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Василий Давидович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Оглоблин Давид Андреевич

Мать: Оглоблина Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Оглоблин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Оглоблин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Февронья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина ?

Смерть
Неизвестно
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