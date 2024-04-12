Оглоблин Василий Давидович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Оглоблин Давид Андреевич
Мать: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Оглоблина ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Оглоблин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Семеновна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Оглоблина Февронья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина ?
Смерть
Неизвестно