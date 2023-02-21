Шелепина Марфа Андреевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Отец ребёнка: Шелепин Никон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Шелепин Емельян Никонович
Отец ребёнка: Шелепин Никон Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Отец ребёнка: Шелепин Никон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно