Белоусова (Омельчак) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Женя
Отец ребёнка: Белоусов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Татьяна
Отец ребёнка: Белоусов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Надежда
Отец ребёнка: Белоусов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Владимир