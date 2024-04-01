Белоусова (Омельчак) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Омельчак) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Женя

Отец ребёнка: Белоусов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Татьяна

Отец ребёнка: Белоусов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Надежда

Отец ребёнка: Белоусов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Владимир

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