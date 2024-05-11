Вершинин Вячеслав 09.10.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вершинин Вячеслав

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Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Удомля, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
17.06.2017

Жена: Вершинина (Лебедева) Ирина Сергеевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.2023

Сын: Вершинин Роман Вячеславович

Мать ребёнка: Вершинина (Лебедева) Ирина Сергеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

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