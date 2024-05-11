Вершинин Вячеслав
Место рождения
Дата рождения09.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.06.2017
Рождение ребёнка
01.07.2023
Сын: Вершинин Роман Вячеславович
Мать ребёнка: Вершинина (Лебедева) Ирина Сергеевна
Тверь, город Тверь, Тверская область